Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

25.08.2022 12:22
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ve dur ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucunda içerisinde bulunan 2 şüpheliyle birlikte yakalandı. Yakalanan araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 433 gram metamfetamin maddesi, 82 gram skunk maddesi, 3 gram toz esrar maddesi, 2,5 gram plaka esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı. - ORDU

YORUMLAR
500
Tatlıses'in bilincinin açık olduğu ve konuştuğu belirtildi Tatlıses'in bilincinin açık olduğu ve konuştuğu belirtildi Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA

Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na "aceleyle rol kapma" tepkisini göstermişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi
11:23 Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
11:22 Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
11:16 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak
10:55 Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:26 Kanada'da genç hemşire, canlı yayın yaptığı sırada havuzda boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 12:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement