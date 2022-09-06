İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar çerçevesinde 18 şahıs hakkında çeşitli suçlardan idari işlem yapıldı. Ekipler ayrıca, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde değişik suçlardan aranması olan 30 şahsı yakaladı, bu şahıslardan 18'i adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da aranması bulunan 30 şahıs yakalandı - Son Dakika

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