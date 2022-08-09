Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Ordu'da kaçak tütün operasyonu

09.08.2022 17:13
Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Ordu'da polis ekiplerince kaçak tütün ve mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde piyasa değeri 50 bin TL olan ürünler ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince kaçak tütün ve mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde piyasa değeri 50 bin TL olan ürünler ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamullerine yönelik Altınordu ilçesinde yapılana aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 30 bin adet boş makaron, 38 kilogram nargile tütünü, 100 kilogram sahte bandrollü açık kıyılmış tütün ve 4 bin 200 adet içi doldurulmuş tütün makaron ele geçirildi.

Konu hakkında yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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