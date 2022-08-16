İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 39 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 29 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da aranması bulunan 29 şahıs yakalandı - Son Dakika

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