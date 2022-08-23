Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Ordu'da kaçak tütün operasyonu

23.08.2022 17:22
Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Ordu'da, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan tütün ve mamulleri ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ordu'da, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan tütün ve mamulleri ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucu Altınordu ilçesinde bulunan bir adreste yapmış oldukları aramada yaklaşık piyasa değeri 240 bin TL olan 2 adet sigara dolum makinesi, 473 bin adet bandrolsüz boş makaron, 27 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 190 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 40 bin 500 adet yurt dışı menşei sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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