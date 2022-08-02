Ordu'da bir haftada yaklaşık 9 bin araç denetlendi - Son Dakika
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Ordu'da bir haftada yaklaşık 9 bin araç denetlendi

02.08.2022 18:08
Ordu'da bir haftada yaklaşık 9 bin araç denetlendi

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir hafta içerisinde 8 bin 980 araç denetlendi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir hafta içerisinde 8 bin 980 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kazalarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Son bir hafta içerisinde Ordu'da polis sorumluluk bölgesinde 33 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 51 kişi yaralandı.

Emniyet tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, 24 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 45 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 112 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 737 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 29 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 36 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 31 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekipler diğer denetimler ile birlikte toplam 8 bin 980 aracı kontrol ederken, bin 950 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapıldı, 68 araç trafikten men edildi ve 24 kişinin sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada yaklaşık 9 bin araç denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da bir haftada yaklaşık 9 bin araç denetlendi - Son Dakika
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