Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika
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Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

06.09.2022 17:31
Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir hafta içerisinde 10 bin 154 araç denetlendi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir hafta içerisinde 10 bin 154 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 37 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 76 kişi yaralandı. Ekiplerin yapmış oldukları denetimlerde 32 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 33 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 80 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 99 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 704 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 26 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 74 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 51 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Diğer denetimlerle birlikte toplam 10 bin 154 araç kontrol edilirken, 2 bin 265 araç sürücüsüne muhtelif maddelerinden işlem yapıldı, 83 araç trafikten men edildi ve 32 araç sürücüsünün belgesi geri alındı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika
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