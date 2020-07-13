Ordu'da polis modifiyeli araç kullanan sürücülere göz açtırmadı - Son Dakika

Ordu'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde modifiyeli araç kullanan sürücülere ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinin farklı noktalarında trafik denetimi yapıldı.

Polis müdürleriyle yaklaşık 30 personelin görev aldığı denetimde kesik yaylı, gürültülü egzozlu, uygunsuz far ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere farklı miktarlarda cezai işlem uygulandı.

Polisin ehliyet ve alkol muayenesi kontrolü de yaptığı denetimde yaklaşık 100 araç sürücüsüne ceza yazılırken, bazı araçlar ise trafikten men edildi.

Öte yandan ekipler gün içerisinde denetimlerde kaydedilen modifiyeli araçların yer aldığı görüntüleri basınla paylaştı.

Diğer taraftan hakkında cezai işlem uygulanan bazı sürücüler basın mensuplarına tepki gösterdi.