Ordu'da bir haftada 11 bin 615 araç denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da bir haftada 11 bin 615 araç denetlendi

27.07.2022 12:50
Ordu'da bir haftada 11 bin 615 araç denetlendi

Ordu'da polis sorumluluk bölgesinde bir haftada 11 bin 615 araç denetlenirken, kurallara uymayan 2 bin 519 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ordu'da polis sorumluluk bölgesinde bir haftada 11 bin 615 araç denetlenirken, kurallara uymayan 2 bin 519 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ordu genelinde son bir haftada polis sorumluluk sahası içerisinde 29 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda toplamda 34 vatandaş yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte trafik kazalarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Sürdürülen denetimler çerçevesinde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 39 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 21 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 927 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 51 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 234 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 22 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği diğer denetimler ile birlikte 11 bin 615 araç kontrol edilirken, 2 bin 519 araç sürücüsüne muhtelif maddelerde işlem yapıldı, 113 araç trafikten men edildi ve 48 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Trafik kazalarını önlemeye yönelik yapılan denetimlerin devam sıklıkla devam edeceği bildirildi. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli hakkında işlem Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli hakkında işlem Ordu'da kaçak tütün operasyonu Ordu'da kaçak tütün operasyonu
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada 11 bin 615 araç denetlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:00:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da bir haftada 11 bin 615 araç denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement