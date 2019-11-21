Ordu'da protokol üyeleri, çocuklarla buluştu

Ordu'da protokol mensupları, "Çocuk Evleri"nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile daire müdürleri ve çocuklar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Milletvekili Yediyıldız, okul tatilinde çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Yediyıldız, "Çocuklar bizim geleceğimiz, istikbalimiz. Onlara sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Devletimiz zaten sosyal bir devlet. Bu sosyal yapı içerisinde bu çocuklara her şeylerinde sahip çıkıp onları geleceğe hazırlamakla mükellefiz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Ordu'da 26 çocuk evi bulunduğunu anlatan Yediyıldız, bu evlerde barınan 87 erkek, 56 kız çocuğu ile 6 üniversite öğrencisi, bir de yatılı öğrenci olmak üzere toplam 150 çocuğa hizmet verildiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise unutulmaz, samimi ve güzel bir program gerçekleştirildiğini kaydetti.