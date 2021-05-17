Ordu'da Ramazan Bayramı'nda 398 şehit ve 591 gazi ailesi ziyaret edildi - Son Dakika

Her fırsatta şehit ve gazi aileleri bir araya gelen Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ramazan Bayramı'nda da şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmadı.

Vali Tuncay Sonel öncülüğünde, Büyükşehir Belediye Başkanı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Askerlik Şubesi, Müftülük, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfı çalışanları tarafından il genelindeki 398 şehit ailesi ve 591 gazinin evlerine gidilerek, bayramları kutlandı ve şehitler için dualar edildi.

Şehit aileleri ve gazileri ziyaret programına arife günü başlayan Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde Şehit J. Astsb. Kd. Üçvş. Ogün Medin, Şehit Polis Memuru Yakup Arslan, Şehit Muh. Astsb. Bşçvş. Bayram Gümüş, Şehit P. Uzm. Çvş. Oral Marangoz'un ailesi ile gazilerimiz Ali Temel Sayan, Hüseyin Öztürk, Olgun Gülmez, Volkan Karacan'ı evlerinde ziyaret ederek, hem bayramlarını kutladı, hem de hallerini ve hatırlarını sordu.

Ramazan Bayramı süresince de şehit ailelerini ve gazilerine ziyaretlerini sürdüren Vali Sonel, Ramazan Bayramının birinci günü Perşembe ilçesinde Şehit P. Uzm. Çvş. Ceyhun Arslantürk, Altınordu ilçesinde Şehit P. Er Ümit Doğan, Şehit Polis Memuru Ercan Göktepe, Şehit Komiser Yardımcısı Tarkan Biber'in ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Kısa süreli sohbetlerle şehit ve gazi ailelerinin gönüllerini aldı. İstek ve taleplerini dinledi ve anında yerine getirdi.

Vali Tuncay Sonel, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şehit ve gazi ailelerine yaptığı ziyaretlerine devam etti. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Altınordu ilçesinde 2 şehit ve 2 gazi ailesini ziyaret eden Vali Sonel, şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı.

20 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da bombalı bir saldırıda şehit olan Sivil Şehit Ertan Ersöz'ün Kirazlimanı Mahallesi'nde yaşayan ailesini, 22 Nisan 1996 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Polis Memuru Erkut Tufan'ın Durugöl Mahallesi'nde yaşayan ailesini, 19.09.2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde yürütülen operasyon esnasında yaralanarak gazi olan J. Astsb. Kd. Çvş. Emrah Kılıç'ın Terzili Mahallesi'nde yaşayan ailesini, 10 Nisan 1996 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda yaralanarak gazi olan Recep Evli'nin Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret eden Vali Sonel, şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı. Şehitlerimizi dua ederek yad etti.

Şehit ve gazi ailelerine yaptığı ziyaretleri, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü de sürdüren Vali Tuncay Sonel, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 4 şehit ve 1 gazi ailesini ziyaret etti.

Ünye ilçesinde, 30 Ekim 2014 tarihinde Diyarbakır'da hamile olan eşi ile birlikte pazar alışverişi yaparken silahlı saldırı sonucu şehit olan Hava Astsubay Nejdet Aydoğdu'nun Ünye'nin Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan ailesini, 11 Ekim 2001 tarihinde görev yaptığı Kıbrıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Tank. Asb. Çvş. Fatih Coşkan'ın Ünye'nin Sofutepesi Mahallesi'nde yaşayan ailesi ile Kore Gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şube Başkanı Yalçın Taşçıoğlu'nu evlerinde ziyaret eden Vali Sonel, şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı.

Ünye ilçesinde şehit ve gazi ailelerine yaptığı ziyaretlerin ardından Fatsa ilçesine geçen Vali Sonel, burada da 17 Ocak 2018 tarihinde Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın Bolaman Mahallesi'nde yaşayan ailesi ile 16 Mart 2012 tarihinde Afganistan'ın Kabil şehrinde helikopter kazası sonucu şehit olan Hava Binbaşı Şükür Bağdatlı'nın Bolaman Mahallesi'nde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret ettiği şehit ve gazi ailelerinin halini ve hatırını soran Vali Sonel, şehit ve gazi ailelerinden bir istekleri olup olmadığını da sordu. Şehit ve gazi ailelerinin baş tacı olduğunu ifade eden Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Bu güzel vatan toprağında hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, nefes alıp veriyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların geride bıraktığı emaneti olan kıymetli aileleri, bizim baş tacımızdır. Onları mutlu etmek, yüzlerindeki bir tebessümün sebebi olabilmek, bizleri de mutlu eder, sevindirir. Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleriyle şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Onlar için ne yapsak azdır. Yaptığımız ziyaretlerle, gönüllerini hoş edip, dualarını almaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı süresince benimle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız, Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz, Askerlik Şubemiz, Müftülüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfı çalışanlarımız, ilimiz genelindeki 398 aziz şehidimizin ailesini ve 591 kahraman gazimize giderek, bayramlarını kutladık. Şehitlerimizi dualarla yad ettik. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin gönüllerini aldık. Onları mutlu etmeye çalıştık. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum."

Yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren şehit ve gazi aileleri de, "Sayın Valimizin Ramazan Bayramı vesilesiyle bizleri ziyaret edip, bayramımızı kutlaması, bizleri çok mutlu etti. Samimi bir şekilde halimizi, hatırımızı, bir ihtiyacımız olup olmadığını sorması, bizleri duygulandırdı. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık" diyerek, duygularını dile getirdiler. - ORDU