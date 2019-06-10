Son Dakika Haberleri: Ordu'da ramazan denetimleri
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Ordu'da ramazan denetimleri

8 saat önce

Ordu'da ramazan ayında gerçekleştirilen denetimlerde aranan 20 kişi yakalandı.

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Ordu'da ramazan ayında gerçekleştirilen denetimlerde aranan 20 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Nisan ile 28 Mayıs arasında Altınordu ilçesi dahilinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı uygulama ve kontroller yapıldı.
Uygulama ve kontroller neticesinde 4 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapılırken, 14 şahsa kumar oynamaktan toplamda 4 bin 480 lira idari para cezası uygulandı.
İki iş yerine ise saat 22.00'den sonra alkol satışı yapmaktan gerekli tutanaklar tanzim edildi. Üç iş yerine kapalı alanda sigara içirtmekten, 5 şahsa kapalı alanda sigara içmekten, 4 iş yerine mevzuata aykırı iş yeri çalıştırmaktan tutanak tutuldu.
Yapılan GBT sorgulamaları sonucunda farklı konulardan aranması olan 20 şahıs yakalandı.
İki şahsa yol kenarında fuhuş amaçlı hareketlerinden dolayı "ere aykırı davranıştan" toplamda 19 bin 840 lira idari para cezası uygulandı. 7 şahsa dilencilikten gerekli işlemleri yapılmak üzere tutanak karşılığı belediye görevlilerine teslim edildi.
Gürültü, sarhoşluk, rahatsızlık verme gibi kabahatleri işleyen toplamda 151 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında 23 bin 103 lira idari para cezası yazıldı.
Ayrıca, Fatsa ilçesinde bir iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapılırken, 4 şahsa kumar oynamaktan gerekli idari para cezaları uygulandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:14 Kaynak: AA
Ordu, Güncel
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