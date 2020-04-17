Ordu'da ramazan hazırlıkları erken başladı - Son Dakika
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Ordu'da ramazan hazırlıkları erken başladı

15 dakika önce

Ordu'da ramazan hazırlıkları erken başladıORDU'da koronavirüs salgını nedeniyle kırsal mahallelerde ramazan ayı hazırlıkları erken başladı.

Ordu'da ramazan hazırlıkları erken başladı

ORDU'da koronavirüs salgını nedeniyle kırsal mahallelerde ramazan ayı hazırlıkları erken başladı. Halk marketlerden gıda stokları yaparken, kadınlarda imece usulü ile bir araya gelerek yufka açıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler ile hafta sonları büyükşehirlerde getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması ile bu yıl yaklaşan ramazan ayı hazırlıkları da erken başladı. Ordu'da merkez mahallelerde vatandaşlar marketlerden gıda temin ederken, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar da alışveriş yaparak evlerine dönüyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan börek için, yufka açımı ve pişirilmesi de imece usulüyle sürüyor. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden kadınlar, yufka açarak stokluyor.

'ALIŞVERİŞ YAPARAK GİTTİLER'

Bakkal işletmecisi Özbucak, "Bu yıl maalesef virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımız, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanlar erkenden alışverişe başladı. Zaten hafta sonları artık sokağa çıkma yasağı var. Yasak öncesinde gurbetçilerden gelenler oldu. Merkezden kırsal mahallelere göçenlerde alışverişini yaparak gitti" dedi.

'KENDİ YİYECEĞİMİZİ HAZIRLIYORUZ'

Komşularıyla beraber yufka açan Neziha Aydemir (60) de, "Ramazan için yufka açıyoruz. Bunun makarnası, böreği oluyor. Peynir ve ıspanakta katarak yiyoruz. Salgın hastalık nedeniyle ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Yaklaşık 1 aydır evdeyiz, dışarıya çıkmıyoruz. Hava iyi olunca yufka açmaya başladık. Sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz, yiyeceğimizi hazırlıyoruz. Ramazan ayını bu senede böyle geçireceğiz. Kısa sürede bu virüsten kurtuluruz inşallah" diye konuştu.

Ramazan yufkasının her yıl olduğu gibi bu yıl da komşularla yardımlaşma ve imece usulüyle açıldığını belirten Tuğba Genç ise virüs salgını nedeniyle bu yıl vatandaşların evlerde yufkaya büyük rağbet gösterdiğini belirtti.

Ordu'da ramazan hazırlıkları erken başladı

Koronavirüs, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:31 Kaynak: DHA

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