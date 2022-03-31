Ordu'da ramazan öncesi denetim yapıldı - Son Dakika
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Ordu'da ramazan öncesi denetim yapıldı

31.03.2022 12:31
Ordu'da ramazan öncesi denetim yapıldı

Ordu'da zabıta ekipleri, ramazan öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

Ordu'da zabıta ekipleri, ramazan öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ramazanda vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, 19 ilçede bulunan pastane, fırın, büyük marketler ve tatlı satan iş yerlerini denetledi.

Gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen konusunda mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine dikkat ediyor.

Vatandaşların, halk sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşması durumunda belediyenin 153 Zabıta Hattı'na şikayetlerini bildirmeleri istendi.

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Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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