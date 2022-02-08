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Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü - Son Dakika

Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü

08.02.2022 11:19

Ordu'nun Altınordu ilçesinde rampada kayan kamyonun okul bahçesine düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde rampada kayan kamyonun okul bahçesine düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Duman yönetimindeki 34 HZ 1835 plakalı çakıl yüklü kamyon, Saray Mahallesi'nde rampada duramaması üzerine kayarak hızlandı.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen durduramadığı kamyon, yol kenarındaki elektrik panosuna çarptıktan sonra Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesine düştü.

Dorse üzerine dikili halde durabilen kamyon, bahçede park halindeki motosiklete de hasar verdi.

Öğrenci ve öğretmenlerin derste olduğu sırada meydana gelen kazada sürücü Duman yaralandı.

Duman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından okulda eğitime bugün ara verildi.

Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü
Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü
Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü
Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü
Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü
Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü
Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü
Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü

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Altınordu, Saray, Okul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rampada kayan kamyon okul bahçesine düştü - Son Dakika


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