Üye Girişi
Ordu'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika

Ordu'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı

07.12.2021 09:34
Ordu'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı

Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 53 adet Roma dönemine ait sikke, 7 adet Roma dönemine ait heykelcik, 7 adet kolye, 1 adet etnografik hançer, 2 adet detektör, 1 adet pusula, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Ordu'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı

Jandarma, Ünye, Roma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılbaşı sepetine yüzde 38'lik zam! Geçen yıl 175.7 TL'ye doluyordu, bu sene 243.6 TL'ye yükseldi 09:25 Yılbaşı sepetine yüzde 38'lik zam! Geçen yıl 175.7 TL'ye doluyordu, bu sene 243.6 TL'ye yükseldi
İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı 06:25 Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! 16:17 Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi 13:50 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi

Son Dakika Haberleri
09:27 Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun
09:20 Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim
09:08 Masterchef'te yenilik: Her gün bir isim eleme adayı olacak
09:04 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü
08:51 Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış?
08:42 Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!
08:37 Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
08:35 Yılbaşı sepetlerine de zam: 2022'ye yüzde 38 zamlı gireceğiz!
08:27 Asgari Ücret Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor
08:22 Seçim Yasası Mart'ta Meclis'te: Baraj yüzde 7, ödünç milletvekiline son!
Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun         
09:27
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu         
08:37
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 09:49:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement