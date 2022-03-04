Ordu'da ruhsatsız tabanca taşıyan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da ruhsatsız tabanca taşıyan 2 kişi yakalandı

04.03.2022 13:32
Ordu'da ruhsatsız tabanca taşıyan 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 kişi otobüste yakalanarak gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 kişi otobüste yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar mevkiinde Rize'den Samsun'a gitmek üzere seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcu otobüsünde yapılan aramada bay ve bayan iki yolcuya ait olan eşyalar arasında 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ordu'da ruhsatsız tabanca taşıyan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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