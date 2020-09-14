Ordu'da Rüsumat Müze ve Anıt Parkı yapılacak - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Rüsumat Müze ve Anıt Parkı Projesi için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921'de Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ve ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No: 4 Gemisi'nin destanının gelecek kuşaklara aktarılacağı belirtildi.

Rüsumat'ın batırılıp yeniden yüzdürülüşünün 100'üncü yılında, Rüsumat Müze ve Anıt Parkı Projesi ile Ordu kentinin ve tüm isimsiz kahramanların fedakarlıklarının onurlandırılacağı vurgulanan açıklamada, Ayışığı Meydanı'nda, Rüsumat No: 4 Gemisi'nin maketinin bulunacağı projede amfi ve müze alanı ile peyzaj düzenlemelerinin yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Rüsumat No: 4 adlı geminin, hafızalardan silinmeyecek bir olay ile tarihe geçtiğini aktardı.

Güler, tarih kokan geminin anılarını Ordu'da yaşatacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu kahramanlığın 100'üncü yılına heyecanla hazırlanıyoruz. Hedefimiz, Rüsumat'ın Ordu'da batırılıp yeniden yüzdürülüşünün 100'üncü yılında Rüsumat Müze ve Anıt Parkı'nı açarak kahramanlarımızı ve yarattıkları büyük destanı gelecek nesillere aktarmak, dayanışmanın, cesaretin, inancın ve direnmenin evrensel gücünü vurgulamaktır. Artık tükendi denilen bir ulusun, kendi toprakları üzerinde, doğru değerler etrafında nasıl birleşebildiğini ve en güçlü emperyal güçlere karşı nasıl direndiğini ve kazandığını anlatmaya çalışmak, bu büyük destanı yazan kahramanların, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Ordu kentinin ve Türk halkının tüm isimsiz kahramanlarının fedakarlıklarını onurlandırmaktır."

Büyükşehir Belediyesi olarak aynı bilinç ve ruhla Rüsumat'a sahip çıkarak bu büyük destanı, bu projeyle geleceğe taşıyacaklarını dile getiren Güler, Rüsumat Müzesi ve Anıt Parkı'nı, Ordu kentinin tarihini daha iyi öğrenmesi ve geleceğini sağlıklı inşa etmesi için çok önemli bir aşama olarak gördüklerini bildirdi.

Projenin, Rüsumat'ın Ordu'da batırılıp yeniden yüzdürülüşünün 100'üncü yılına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Güler, "Rüsumat'ın 100'üncü yılı, 2021'in Rüsumat yılı olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal bağlamları ile ele alınıp 1. Rüsumat Karadeniz Sempozyumu ve Kent Şenlikleri gibi farklı etkinliklerle kutlanması da planlanıyor. Gelecek yıl ağustos ayında hizmete sunmayı amaçladığımız Müze ve Anıt Park'ın açılış programında Rüsumat Oratoryosu'un prömiyeri de yapılacak." ifadelerini kullandı.