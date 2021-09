Ordu'da Rüsumat No: 4 Gemisi'nin destanı için oratoryo düzenlendi - Son Dakika

Ordu'da, Rüsumat No: 4 Gemisi'nin yaşadığı kahramanlık seferinin 100. yıl dönümü dolayısıyla bestelenen eserin oratoryosu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Savaşı'nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921'de yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılmasının ardından tekrar yüzdürülen geminin, yaşadığı kahramanlık seferinin yıl dönümü nedeniyle bestelenmesi sağlanan senfonik eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğretim görevlisi, yazar İbrahim Dizman'ın yazdığı, Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği eser, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından Ordu Kültür Merkezi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, söz konusu oratoryonun, Ordu'nun kültür ve sanatına kazandırıldığı için çok mutlu olduklarını belirtti.

Bu destanının gelecek nesillere ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Rüsumat No: 4 oratoryosunu güzel bir şekilde icra eden tüm sanatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ordu'nun sanat faaliyetlerinde Rüsumat No: 4'ün çok büyük bir geçmişi var. Aynı zamanda zaferlere susamış bir geleceği var. Dolayısıyla bu oratoryo ile Rüsumat No: 4'ü tekrar canlandırdık. Ölüp ölüp dirilen bir gemiye tekrar bir hayatiyet kazandırdık. Ordu'muzun geçmişteki başarılarını aynı zamanda geleceğe taşıyan çok güzel bir eser ortaya çıktı. Tabii Rüsumat No: 4 bir destandır. Bu destanın değişik versiyonları da yapılabilir. Bunları da ortaya koymak için çalışmalar yapacağız."

Güler, düşünen, üreten, yarışan Ordu'nun sanatta, yorumda ve sunumda da yarışacağını ifade etti.