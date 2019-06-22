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Ordu'da sağanak

38 dakika önce

Ordu'nun Ünye ve İkizce ilçelerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Ordu'nun Ünye ve İkizce ilçelerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ünye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.
İlçeye bağlı Hanyanı, Yavi, Çatak, Erenyurt, Yenikent ve Üçpınar mahallelerinde ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesine bağlı ekipler, iş makineleri aracılığıyla yollarda temizlik çalışması yürütüyor.
İkizce ilçesi Dumantepe Mahallesi'nde ise sağanak dolayısıyla bazı evleri su bastı.
Mahalle yollarının bazı bölümlerinde de zarara neden olan yağışta tarım arazileri de kısmen zarar gördü.
Belediye ekipleri, ilçedeki yollara gelen hafriyatı temizleme çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:54 Kaynak: AA
Sabah, İkizce, Ünye, Ordu, Güncel
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