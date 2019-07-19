Ordu'da sağanak etkili oldu
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesindeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:15 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesindeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla Ünye ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Ünye Devlet Sahil Yolu
'nun Yalı mevkisinde araçların güçlükle ilerlemesi nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşandı. Kaledere
, Ortayılmazlar, Bayramca ve Fevzi Çakmak
mahallelerinde biriken su, Ünye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerinin mazgallarda yaptığı çalışmanın ardından çekildi.
Binaların giriş katında iş yerleri bulunan vatandaşların ise fırça ve süpürge yardımıyla içeriye girmemesi için dükkanların önünde biriken suyu tahliye etmeye çalıştıkları gözlendi.
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