Son Dakika Haberleri: Ordu'da sağanak etkili oldu
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Ordu'da sağanak etkili oldu

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesindeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla Ünye ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Yalı mevkisinde araçların güçlükle ilerlemesi nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşandı.
Kaledere, Ortayılmazlar, Bayramca ve Fevzi Çakmak mahallelerinde biriken su, Ünye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mazgallarda yaptığı çalışmanın ardından çekildi.
Binaların giriş katında iş yerleri bulunan vatandaşların ise fırça ve süpürge yardımıyla içeriye girmemesi için dükkanların önünde biriken suyu tahliye etmeye çalıştıkları gözlendi.
Ordu'da sağanak etkili oldu
Sahil Yolu, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:15 Kaynak: AA
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