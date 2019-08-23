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Ordu'da sağanak etkili oldu

6 dakika önce

Ordu'nun Akkuş ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede gün boyu süren sağanağın aralıklarla etkisini artırdığını söyledi.

Sağanaktan en çok Salman Mahallesi'nin olumsuz etkilendiğini anlatan Demirci, "Mahallemizde yukarılardan gelen yağmur suyunun aşırı baskı yapması sonucu 4'ü inşaat halinde olmak üzere 6 evin bulunduğu mevkiden heyelan ihbarı geldi. Ekiplerimizle olaya yaptığımız müdahale sonucu suyun yönünü değiştirerek su tahliyesi yaptık ve tehlike atlatıldı. Bu evlerin olduğu bölgede heyelan riski ortadan kalkmış oldu." dedi.

Sahada çalışmaların 20 iş makinesiyle yürütüldüğünü, vatandaşın topladığı ve kurutmak üzere harmana bıraktığı fındığın da zarar gördüğünü aktaran İsa Demirci, "Bahçelerde de fındıklar sel sularına karıştı. 20 yıldır ilk defa bu kadar yolda ağır hasarla karşılaştım. Beton yollarımız zarar gördü. Menfezlerde büyük sıkıntılar oluştu. Salman-Salıpazarı bağlantı yolunun birkaç noktasında önemli derecede hasar oluştu. Tek tesellimiz can kaybı olmaması." ifadelerini kullandı.

Bazı fındık bahçelerinde mahsur kalan işçilerin ekipler tarafından kurtarıldığını da belirten Demirci, bazı evlerde ise su baskını yaşandığını kaydetti.

İsa Demirci, Akkuş, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:50 Kaynak: AA
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