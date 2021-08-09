Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sağanak dolayısıyla ilçelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan toprak birikintisinin sürüklenmesi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yaptığı çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmurun gün içinde şiddetini artırması nedeniyle rögarlar taştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikmesi sonucu yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ordu 'da sağanağın ardından küçük çaplı heyelanlar meydana geldi, bazı binaların bodrum katlarını su bastı.

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