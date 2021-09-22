Sağanak heyelanlara yol açtı - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, ilçede dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağın, olumsuzluklara neden olduğunu söyledi.

İlçe merkezinde, Kurucuoğlu mevkisindeki virajda heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığını belirten Kaya, mevcut ana yolda trafik akışının devam ettiğini ve herhangi bir sıkıntı olmadığını aktardı.

Kaya, söz konusu yolun alt bölümünde bulunan bahçede de hasar oluştuğunu ifade etti.

İlçedeki mahallelerin bir kısmında da ufak tefek heyelanlar olduğunu belirten Kaya, Büyükşehir ve Kabadüz belediyeleri ile Karayolları ekiplerinin sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan, il genelinde farklı noktalarda yağış sebebiyle küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.