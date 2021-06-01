Ordu'da sağanak ve dolu hasara neden oldu - Son Dakika

Ordu'nun Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hasara yol açtı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu ilçe merkezi başta olmak üzere bazı mahalle yollarında hasar meydana geldiğini söyledi.

Demirci, yağışın bazı bölgelerde heyelanlara neden olduğunu belirterek, ekiplerin günlük hayatın aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Sağanağın devam ettiğini bildiren Demirci, vatandaşları tedbirli olmaları hususunda uyardı.

Kentin Kabadüz ilçesinde ise yağan dolu fındık bahçeleri ile çilek tarlalarına zarar verdi.