Ordu'da şiddetli yağış sonucu dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Ordu'da şiddetli yağış sonucu dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü

09.07.2023 13:28

Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı ve Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı. Taşkınlar sonucu birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Yağışın boyutu gün ağardıkça ortaya çıktı ve bazı iş yerlerinde toprak yığınları oluştu. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sağanak yağışın etkisiyle ilgili açıklama yaparak, tedbirlerin alındığını ve can kaybının olmadığını belirtti.

Ordu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinden geçen bazı derelerde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Ordu'da, sağanak etkili oldu. Dün akşam itibariyle başlayan yağış nedeniyle Altınordu ilçesinden geçen Bülbül Deresi'nin bazı bölümlerinde taşkın meydana geldi. Dere üzerindeki köprülerin demir korkuluklarını yıkan su, cadde ve sokakları göle çevirdi. Taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Yağış Sonucu Taşkınlar Meydana Geldi yol Ordu-Giresun ve Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı

KARADENİZ SAHİL YOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI

Taşbaşı Mahallesi'ndeki kilisenin yanından geçen derede de taşkın meydana geldi. Taşkın ile gelen su Karadeniz Sahil Yolu'nu göle çevirdi. Uluslararası konuma sahip olan yol hem Ordu-Giresun hem de Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Trafik, Ordu'nun üst kesiminden geçen çevre yolundan sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

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İŞ YERLERİNDE 1 METRELİK TOPRAK YIĞINLARI OLUŞTU

Öte yandan, yağışın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Bazı iş yerlerinin içerisinde 1 metreye yaklaşan toprak yığınları oluştu. Üst kesimlerden sel suları ile birlikte gelen toprak ve çamur cadde ve sokaklar ile iş yerlerini bastı. Belediye işçileri ve işletme sahipleri, iş yerlerinde temizlik çalışması sürdürdü. Gece boyunca devam eden yağışın durması ile ekiplerin çalışması da yoğunlaştı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Yağış Sonucu Taşkınlar Meydana Geldi yol Ordu-Giresun ve Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı

MAHSUR KALAN 1 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte etkili olan sağanağın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altınordu ilçesine metrekareye 92 kilogram, Fatsa ilçesine 120 kilogram, Perşembe ilçesine de 130 kilogram yağış düştüğünü belirten Sonel, "Altınordu'da Bülbül Deresi taşmış, tedbir amaçlı trafikte bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Şu an itibari ile trafikte yollarımız açıktır. Bülbül Deresi'nde de su seviyesi düşmeye başlamıştır. Altınordu merkezdeki birçok ev ve iş yerini su basmış, ekiplerimizce su tahliye işlemleri yapılmakta. Altınordu Akçatepe kırsal mahallemizde mahsur kalan Hüseyin Topuz (66) isimli vatandaşımız kolundan yaralı olarak kurtarılmıştır, Kökenli kırsal mahallemizde mahsur kalan Hacer Şensoy (73) isimli vatandaşımız ekiplerimizce kurtarılarak güvenli yere alınmıştır. Herhangi bir can kaybımız çok şükür bulunmamaktadır. Tüm ekiplerimizle birlikte 19 ilçemizde sahadayız" ifadelerini kullandı.

Yağış Sonucu Taşkınlar Meydana Geldi yol Ordu-Giresun ve Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı
Yağış Sonucu Taşkınlar Meydana Geldi yol Ordu-Giresun ve Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı
Yağış Sonucu Taşkınlar Meydana Geldi yol Ordu-Giresun ve Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı
Yağış Sonucu Taşkınlar Meydana Geldi yol Ordu-Giresun ve Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı
Kaynak: DHA
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Karadeniz Sahil Yolu, Ordu Valiliği, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da şiddetli yağış sonucu dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da şiddetli yağış sonucu dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
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