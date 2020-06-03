Ordu Sağlık Müdürlüğü, herkesin sağlığı için 182'den randevu alınarak hastaneye müracaat edilmesini istedi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatını olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid­-19) salgını ile mücadelenin devam ettiği belirtildi.

Kovid­-19 salgınında en temel risk unsurunun, virüsün bulaşıcılığının yüksek, hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanlar veya alanlar olduğu aktarılan açıklamada, bu nedenle müdürlük tarafından sağlık tesislerine tedavi amacı ile giden vatandaşlara virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak, Kovid-19 pandemisi ile mücadelede toplum sağlığının korunması, salgının kontrol altında tutularak yayılmasını engellemek amacıyla birtakım önlemler alındığı vurgulandı.

Açıklamada, bu önlemlerden birinin de acil haller dışında hastanelerde randevusuz hasta kabul edilmemesi olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın hastanelere başvurmadan önce mutlaka Merkezi Hekim Randevu Sistemi internet sitesinden (https://www.mhrs.gov.tr) veya 182 numaralı telefon üzerinden randevu alarak hastaneye gelmeleri gerekmektedir. Acil haller dışında randevusuz muayene yapılmayacaktır.

Randevusu olan vatandaşlarımızın ise toplu olan mekanlar, alanlarda daha az zaman geçirmesi ve virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırması için randevu saatinden kısa bir süre önce hastanelerimize başvurması, polikliniğe muayene saatinde gitmesi, bulundukları ortamda maske, el hijyeni ile sosyal mesafe kurallarına mutlaka dikkat etmeleri sağlıkları açısından önem arz etmektedir."