Ordu'da sağlık çalışanına şiddet protesto edildi - Son Dakika

Sağlık-Sen Ordu Şubesi üyeleri, Fatsa Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuruna şiddet uygulanmasını protesto etti.

Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, "Şifa veren ellere zarar vermeyin, sağlıkçılar da sizin evladınız, sağlık çalışanına şiddete hayır" yazılı dövizler taşıyarak saldırıyı kınadı.

Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Barış Pamukçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Hasta yakınları tarafında saldırıya uğrayan sağlık çalışanının kafasından yaralandığını belirten Pamukçu, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki sağlıkta şiddetin son kurbanı Fatsa Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Cihangir Depe olmuştur. Sağlık çalışanı arkadaşımız kendini bilmez üç beş kişinin saldırısına uğramıştır. Üzülerek belirtiyorum ki kendini bilmez hasta yakınları şifa bulmak için geldikleri hastanede, şifayı verecek kişiye serum askısı ile saldıracak kadar hadsizleşmiş ve sağlık personeli arkadaşımızın kafasına 6 dikiş atılmıştır."

Pamukçu, yapılan her türlü saldırıya rağmen şifa dağıtmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bizler, bu tür olaylarla sahada sık sık karşılaşmaktan, saldırıları kınamaktan ve 'bıçak kemiğe dayandı' demekten bıktık, usandık ama saldırganlar insanlık dışı hareketlerini yapmaktan bıkmadılar. Çünkü şiddeti uyguladıktan sonra elini kolunu sallayarak çıkacağını, caydırıcı ceza almayacağını biliyorlar." dedi.

Şiddete maruz kalan Depe'nin görevi başında, insanların sıhhati için mücadele etmeye devam ettiğini dile getiren Pamukçu, "Hastaneleri şifa bulma yeri olarak değil de ring alanı olarak gören bu kişilere tavsiyemiz, enerjilerini başka yerde harcamalarıdır. Devletimiz bize yumruk atmayı değil, şifa vermeyi öğretmiştir. Biz sağlık çalışanları da kendini bilmez bu hadsizlerin yaptıkları her saldırı karşısında yılmadan, usanmadan şifa dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.