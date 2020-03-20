Son Dakika › Sağlık › Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz - Son Dakika
Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz
6 saat önce
Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Bizlerin sağlığı için gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 krizi süresince Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır." paylaşımında bulundu.
Güler, tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:02 Kaynak: AA
Son Dakika Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi