Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz - Son Dakika

Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

6 saat önce

Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz, System.String[]

Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Bizlerin sağlığı için gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 krizi süresince Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır." paylaşımında bulundu.

Güler, tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.

Mehmet Hilmi Güler, Twitter, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi         
18:21
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:24:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]