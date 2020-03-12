Ordu'da sağlık hizmeti vatandaşın ayağına götürülüyor - Son Dakika

Ordu'da bir süre önce hasta kabulüne başlayan mobil sağlık tarama aracı, kırsal mahalleleri gezerek hastaneye gidemeyen vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan mobil sağlık tarama aracında doktor, diyetisyen, ebe ve çevre sağlığı teknisyeni görev yapıyor.

Görevli ekip, söz konusu araçla merkeze uzak mahalleleri gezerek hastaneye gidemeyen vatandaşların muayene, pansuman ve enjeksiyonlarını yapıyor, şeker ve tansiyonlarını ölçüyor.

Röntgen, ultrason ve EKG cihazı bulunan, solunum ve işitme testlerinin de yapılabildiği araçta görevli personel, yatalak hastalar ve tarlada çalışan vatandaşlara da ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.

Sağlık ekibi, gittikleri yerde vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirilerek broşürler dağıtıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil sağlık tarama aracının, il ve Altınordu sağlık müdürlükleri koordinesinde, ilçe merkezine uzak 22 mahallede hizmet vereceğini söyledi.

Mobil sağlık tarama aracının, merkeze uzak mahallelerde bulunan ve hastaneye gitmekte zorluk çeken çeken vatandaşlar için çok özel bir çalışma olduğunu belirten Tören, eşit hizmet anlayışıyla tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla son derece kararlı ve kesintisiz çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Erkan Demirel de mobil sağlık tarama aracıyla hem genel sağlık taraması yaptıklarını hem de şikayeti olanları muayene ettiklerini ifade ederek araçta kan tahlili yapılabildiğine ve akciğer grafisi çekilebildiğine dikkati çekti.

Gittikleri yerlerde vatandaşlara çeşitli bilgilendirmede de bulunduklarına işaret eden Demirel, "Kanser hakkında bilgi vermekteyiz. Yine koronavirüs hakkındaki önlemlerin nasıl alınacağı hakkında vatandaşları bilgilendirmekteyiz." diye konuştu.