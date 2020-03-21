Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti - Son Dakika

Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti

6 saat önce

Ordu'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı videolu mesaj verdi.

Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti, System.String[]

Ordu'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı videolu mesaj verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik 14 kurala dikkat çekmek için video hazırladı.

"Koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural" başlıklı video, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez'in, "Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken, dikkate almamız gereken bazı önlemler var. Sorun küresel, mücadele ulusal. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural." sözüyle başlıyor.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen, başhekim yardımcıları, doktor, hemşire ve ebenin de yer aldığı çok sayıda sağlık personele görüntüde, vatandaşın alması gereken önemli kuralları anlattı.

Sağlıkçılar, vatandaşları kurallara uymaya ve acil durumlar haricinde evlerinde kalmaya davet etti.

Video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Koronavirüs, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi         
09:10
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi         
21:58
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var         
21:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi         
20:04
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]