Ordu'da sağlıklı nesiller yetiştirmek için

Ordu'da, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla "Obeziteye Karşı Farkındalık Kampanyası" başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki ORBEL AŞ iş birliğinde başlatılan kampanya ile sağlıklı bir yaşam için bağışıklık sistemini güçlü tutma, bilinçli beslenme, doğal gıdalarda farkındalık ve fiziksel hareketlerin alışkanlık haline getirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu alışkanlıkların küçük yaşlarda edinilmesi, sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sunulması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve benzeri virüslere karşı direnç kazanılması amaçlanan kampanya için Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, doğal besin ile çocukların buluşturulacağı projenin harikulade olduğunu söyledi.

Bağışıklık sitemini güçlü tutmada gıda ve beslenmenin temel olduğunu vurgulayan Güler, "Bunun da esas kaynağı Ordu. Tabiat, doğal güzellikleri ile bizim yerli ürünlerimiz başlı başına geniş bir yelpaze oluşturuyor. Bu bakımdan biz böyle bir avantaja sahibiz." dedi.

Güler, kampanyayı gençlere ve büyüklere faydalı ve hayırlı bir proje olarak sunduklarını dile getirdi.

Çocuklara bilinçli beslenme "Şakrak" ile anlatılacak

Çocuklara yönelik çalışmalar yapan yazar ve proje uzmanı Ayşe Gül Kara Zorlu ise bunun sadece Türkiye'nin değil, "dünyanın bir projesi olması gerektiğini" savundu.

Zorlu, tüm insanların sağlığı için mücadele ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Her şeyin temeli sağlıklı beslenmeden geçiyor. Sağlıklı beslenme için de doğal gıdalar, organik besinler ve en önemlisi gerçekten genetiğiyle oynanmamış, doğal, kanıtlanmış yiyecekler. İşte bunun da Türkiye'deki merkezlerinden bir tanesi Ordu şehrimiz. Ordu'nun temiz havası, doğal besinleri, organik gıdaları, Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olmalı. Hazırlamış olduğumuz bu projede sağlıklı beslenmeyi çocuklarımıza anlatacağız. Çünkü bugün biz çocuklarımıza anlatmazsak yarın 50-55 yaşındaki obez hastalarımızın tedavisine geç kalmış oluruz."

Uluslararası araştırmalara göre, obezite hastalarının Kovid-19 veya diğer hastalıklara karşı eğiliminin yüksek olduğunun belirlendiğini kaydeden Zorlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için başlattıkları projede akademisyenlerle çalıştıklarını anlattı.

Zorlu, kampanya çerçevesinde Ordu'yu tanıtan doğal güzellikler ve besinler ile bilinçli tüketimi çocuklara anlatacaklarını aktararak kendi kaleminden çıkan yerli çizgi kahraman "Şakrak" ile de sağlıklı yaşamı buluşturarak anlatım yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Güler ile proje uzmanı Zorlu arasında imzalar atıldı.