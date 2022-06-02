Ordu'da sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika
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Ordu'da sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal çevirdiler

02.06.2022 20:09
Ordu'da sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Ordu'da, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.

Ordu'da, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Akyazı Parkı'nda organize edilen "Sahilde Bisiklet Turu" etkinliğinde, çok sayıda kişi bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, hareketli bir yaşamın farkındalığını oluşturabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kasapoğlu, gelişen teknoloji ve internetin yaygın kullanımının insanları hareketsiz kıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar marketten alışverişini yaparken dahi bir tıklamayla ihtiyacını giderebilmekte. Lokantaya gitmemekte ve ihtiyacını aynı şekilde internet üzerinden gidermekte. Biz artık insanların obez, kalp rahatsızı olmasını, hipertansiyona bağlı bir hayat sürdürmesini istemiyoruz. Hareketli yaşamı, sağlıklı beslenmeyi tavsiye ediyoruz. O yüzden 200 yıllık bir mazisi olan bisikletin bizlerde hayatın bir parçası olarak yer edinmesini istiyoruz."

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Muhammet Demir ise bisiklet kullanımının sağlık için önemini bildiklerini, bu nedenle arkadaşlarıyla organizasyona geldiklerini belirtti.

Müzik eşliğinde horon oynayan katılımcılara, içecek ikramında bulunuldu.

Sağlık Müdürü Kasapoğlu, çocukların da yer aldığı katılımcılar ile bir süre sahil boyunca pedal çevirdi.

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Kaynak: AA

Akyazı, Ordu, Güncel, Son Dakika

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