Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı - Son Dakika
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Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı

6 saat önce

Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldıORDU'da polis ekipleri, koronavirüse karşı evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığını kontrol etmek için sahil, park ve piknik yerlerinde dolaştı.

Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı

ORDU'da polis ekipleri, koronavirüse karşı evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığını kontrol etmek için sahil, park ve piknik yerlerinde dolaştı. Alanların boş olduğu, Orduluların çoğunlukla evden çıkmadığı gözlendi. Kentte polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrısına uyulup, uyulmadığı denetlendi. Sahil, park ve piknik yerlerinde dolaşan ekipler, alanların boş olduğunu, Orduluların çoğunlukla evden çıkmadığını gözlemlediklerini belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından dışarıda görülen az sayıda yaşlı da evlerine dönmeleri için ikna edildi.

Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı

Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:27 Kaynak: DHA

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