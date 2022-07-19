ORDU'DA SAHİL YOLUNDA DRİFT KAMERADA - Son Dakika
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ORDU'DA SAHİL YOLUNDA DRİFT KAMERADA

19.07.2022 11:18

ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı.

ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Akçay Mevkii'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak dakikalarca drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, iki otomobilin asfaltta kendi eksenleri etrafında döndüğü görüldü.

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Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORDU'DA SAHİL YOLUNDA DRİFT KAMERADA - Son Dakika

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