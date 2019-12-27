Ordu'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 1'i doktor 34 gözaltı - Son Dakika

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda, 1'i doktor 34 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, usulsüz olarak engelli raporu alınmasını sağladığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. KOM ekiplerince teknik takip yapılan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 1'i doktor olan 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.