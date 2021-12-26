Ordu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Ordu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, yine sahte içki nedeniyle 2 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Yeni yıl öncesi piyasaya sürülen sahte alkollü içkilerin yayılımını engellemek için tüm Türkiye'de emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Geçtiğimiz gün Fatsa ilçesinde sahte alkol nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, bugün ise tedavi gören kişilerden N.G.'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan, Ordu'da son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. - ORDU