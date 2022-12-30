Sahte doktor ve sahte dişçinin ardından sahte psikolog da yakalandı - Son Dakika
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Sahte doktor ve sahte dişçinin ardından sahte psikolog da yakalandı

30.12.2022 15:33

Sahte doktor ve sahte dişçi olaylarının ardından Ordu'nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

RUHSATSIZ ÇALIŞIYORMUŞ

Soruşturma kapsamında E.E.'nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi'ndeki 'Bir Bilen Psikoloji' adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada E.E.'nin, Ordu'da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte doktor ve sahte dişçinin ardından sahte psikolog da yakalandı - Son Dakika
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