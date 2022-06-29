Ordu'da sahte takviyeli ilaç ve gıda satan iş yerlerine operasyon - Son Dakika
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Ordu'da sahte takviyeli ilaç ve gıda satan iş yerlerine operasyon

29.06.2022 18:05
Ordu'da sahte takviyeli ilaç ve gıda satan iş yerlerine operasyon

Ordu'da sahte takviyeli ilaç ve gıda satan iş yerlerine karşı düzenlenen operasyonda piyasa değeri 80 bin liralık cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ordu'da sahte takviyeli ilaç ve gıda satan iş yerlerine karşı düzenlenen operasyonda piyasa değeri 80 bin liralık cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sahte takviye gıda ve ilaçlara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Altınordu ve Fatsa ilçelerinde tespit edilen 2 depo, 1 iş yeri ve ürün dağıtımında kullanılan 6 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 80 bin lira olan 4 bin 68 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da sahte takviyeli ilaç ve gıda satan iş yerlerine operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da sahte takviyeli ilaç ve gıda satan iş yerlerine operasyon - Son Dakika
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