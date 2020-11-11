Ordu'da salep atağı - Son Dakika

Ordu'da salep atağı

11.11.2020 15:30
Ordu'da salep atağı, System.String[]

Ordu'da salep üretimini yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere 1 milyon kışlık sebze fidesinin yanısıra 300 bin adet salep fidesi dağıtımı yapıldı.

Ordu'da salep üretimini yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere 1 milyon kışlık sebze fidesinin yanısıra 300 bin adet salep fidesi dağıtımı yapıldı.

Ordu'da tarımın gelişmesi, farklı tarım ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların 'doğduğu yerde doymaları' amacıyla topyekün üretim atağı başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tıbbi ve aromatik değeri yüksek bir bitki olan, yoğun olarak sıcak içecek şeklinde tüketilen, aynı zamanda dondurma üretiminde ve sütlü tatlılarda da kullanılan salep üretimini yaygınlaştırmak için kolları sıvadı.

Perşembe ilçesinde gerçekleştirilen törende 5 bin aile işletmesine 400 bin adet marul, 400 bin adet maydanoz, 100 bin adet brokoli ve 100 bin adet karnabahar sebzesi olmak üzere 1 milyon kışlık fidenin yanısıra 300 bin adet salep fidesi dağıtımı yapıldı.

Salep üretiminin yaygınlaştırılması ve üretim alanının genişletilmesi amacıyla Altınordu, Çaybaşı, Fatsa, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde daha önce başvurusu alınıp değerlendirilen ve şartları uygun olan 20 üreticiye dağıtılan toplam 300 bin adet salep fidesiyle yeni bir gelir kapısı oluşturulacak. Buna göre Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ORTAR A.Ş'nin alacak olduğu yetkiden sonra salep yetiştiriciliğinde sözleşmeli tarım modeli uygulanmaya başlanacak.

"Ordu'da hiç denenmeyen şeyleri deniyoruz"

Ordudaki kaynakları harekete geçirdiklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da daha önce denenmeyen kaynakları faaliyete geçirmeye başladıklarını söyledi. Başkan Güler, "Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak belediyenin yapması gerektiği su, yol, kaldırım, asfalt gibi faaliyetleri yerine getiriyoruz. Biz kendi kendimize yeten bir şehir olmak için çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi yemeden, içmeden yaşayamıyoruz. Buraya turist getirdiğimizde dışarıdan aldığımız sebze, meyveleri mi vereceğiz. İl olarak dışa bağımlılığımız fazla. Bu bize yakışmıyor. Bu anlamda kendi kendine yeten bir şehir olmamız için kolları sıvadık. Belediyeciliğin sınırını asfalt ve kaldırımın ötesine taşıyoruz. Bu bir devrim. Bunun içinde şehrimizdeki kaynakları harekete geçirdik. Bugün de sebze ve meyvecilikte çığır açarak 1 milyon kışlık sebze ve 300 bin salep fidesini üretici 5 bin aile ile buluşturduk" dedi.

Başkan Güler, salep üretimine dikkat çekerek, yeni bir gelir kaynağı oluşturacaklarını açıkladı. Güler, "Ordu'da hiç denenmeyen şeyleri deniyoruz. Bunlardan bir tanesi de salep. Salep bize zenginleştirecek bir ürün. Önümüz kış. Bu ürün kışın tüketimi fazla olan bir ürün ve her türlü gıda da kullanımı yaygın. Fındığımıza nasıl sahip çıktıysak sebze ve meyvelerimize de sahip çıkacağız, toprağımızın hakkını vereceğiz. Ordu bunlarla kendi kendine yeten ve hatta başka yerlere de mal satan bir şehir haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"Biz belediyeciliği yol, su olarak görüyorduk"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan da Ordu'nun bilmediği, tanımadığı pek çok ürün ile tanıştığına dikkat çekti. Başkan Tandoğan, "Sayın Bakanımız Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ilimizde tarım ve hayvancılıkta gelişmeler artmaya başladı. Biz ilk başta Bakanımızı anlayamadık. İşin gerçeği biz belediyeciliği yol, su olarak görüyorduk. Bakanımızla birlikte sadece bunlar olmadığını yeni yeni farkına varıyoruz. Yapılan projelerle Ordu'nun tarımda aldığı mesafe çok büyük. Sayın bakanımız sayesinde tarımda kazandığımız ivme görünüyor. Salebi bilmiyorduk saleple tanıştık. Daha çok bilmediğimiz ürünleri Ordu ile buluşturuyoruz. Fındıkta bağımlılıktan kurtuluyoruz. Hayvancılık bölgemizde azalmıştı ama artık artmaya başladı. Tüm bu projeler için sizlerin huzurunda Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun iyi ki var. Bugün dağıtılan fidelerinde ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da salep atağı
Ordu'da salep atağı
Ordu'da salep atağı
Ordu'da salep atağı
Ordu'da salep atağı

Mehmet Hilmi Güler, Perşembe, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da salep atağı - Son Dakika Ekonomi


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