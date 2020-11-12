Ordu'da salep fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Ordu'da salep fidesi toprakla buluşturuldu

12.11.2020 17:03
Ordu'da salep fidesi toprakla buluşturuldu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla salep fidesi toprakla buluşturuldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla salep fidesi toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ORTAR AŞ ve Ünye Ziraat Odasının işbirliğiyle DOKAP bölgesinde "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ilçede salep üretimi için çalışma başlatıldı.

Curi Mahallesi'ndeki uygulama bahçesinde düzenlenen programda konuşan Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındığın ana geçim kaynakları olduğunu ancak yılda bir kez hasat edilebilen bir ürün olduğunu söyledi.

Sarıkahraman, fındıkta bahçe bakımı, ilaçlama, gübreleme, ot biçme gibi işlere ayrılan sürenin 2 ay olduğunu belirterek, "Peki 10 ay ne yapacaksınız? Öyleyse yan gelir, ek gelir getirecek sera olur, salep olur, meyve olur, sebze olur. Ne olursa olsun. ORTAR AŞ bunun önünü açıyor aslında. Biz yaptıklarımızı, ürettiklerimizi satmakta çok zorluk çekiyoruz. ORTAR sertifika yoluyla üreticinin önünü açıyor. Ziraat Odaları olarak bizim duymak istediklerimiz bunlar." dedi.

ORTAR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser ise üreticilere satış noktasında sertifikasyon verdiklerini ifade ederek, "İl genelinde 300 bin salep fidesinin toprakla buluşması için dağıtım gerçekleştirdik. ORTAR AŞ olarak çiftçilerimizin yanındayız. Özellikle de ürünün satışı noktasında sertifikasyonlar için başvurduk, alıyoruz. Yine satışlarını kolaylaştırmak için Bafra Salep Evi ve Samsun Salep Evi ile diğer illerdeki Salep Evleri ile iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Eser, Ordu'nun salep ile birlikte dondurması ünlü bir yer olacağını aktararak, "Bu sadece salep bitkisini satmak demek değil, katma değerli ürünler oluşturma anlamında ve Ordu'yu diğer illerin önüne geçirme anlamında çok önemli bir ürün." diye konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Çalışkan da dünya genelinde en çok salep çeşitliliğinin Türkiye'de olduğunu, salebin geçmişten günümüze tıbbi bitki ve mutfaklarda tatlandırıcı olarak kullanıldığını anlattı.

Bugüne kadar üretimi yapılamayan salebin dünya çapında da koruma altında olduğunu belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Salebi doğadan toplarsak 73 bin lira cezası var, üretilemediği için. Yaptığımız çalışmalarla birçok salep türü tespit ettik, özellikle Samsun yöresinde. Bu bölgede o bölgeyle eş değer bir bölge. Burada da mutlaka çok fazla çeşitlilik var. Çeşitlerimizi biz tarla ortamına aktardık ve onları farklı bir üretim yöntemiyle üretmeye çalıştık. Yapılan bu çalışmalarla Ünye'yi, Ordu'yu saleple anılır bir hale getireceğiz."

Bafra 19 Mayıs EKODER Dernek Başkanı Akın Karaman da ürünün yasallaşma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara salep ikram edildi, ardından bahçeye salep yumrulu fideler dikildi.

Doğu Karadeniz Projesi, Bitki, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da salep fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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