Ordu'da salep hasadı başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'kendi kendine yeten şehir' ilkesi doğrultusunda Ordu ilinde tarımın gelişmesi, farklı tarım ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların 'doğduğu yerde doymaları' amacıyla başlattığı tarımsal kalkınma atağı meyvelerini vermeye devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılında üreticilere ek gelir getirmesi amacıyla başlatılan ürünlerden biri olan salep bitkisinde hasat sezonu başladı.

Tıbbi ve aromatik değeri yüksek bir bitki olan, yoğun olarak sıcak içecek şeklinde tüketilen, aynı zamanda dondurma üretiminde ve sütlü tatlılarda da kullanılan salep üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında 2 çiftçi ile denemelerine başlanılan salep üretiminin 2020 yılında 23 çiftçiye çıktığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, 2021 yılında bu sayıya 30 çiftçiyi daha ekleyerek bu alanda yapılan üretimi artıracaklarını belirtti.

Tarım projeleri üreticiyi sevindiriyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in fındığa ek gelir getirici ürünlerin üretilmesi için verdiği talimatlar sonucunda 2019 yılından bu yana birçok ürünün üreticiler tarafından üretildiğinin altını çizen Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden sözleşmeli tarım modeli kapsamında satın alınan bu ürünlerin ORTAR A.Ş. tarafından satışının yapılacağını söyledi.

Daire Başkanı Ultav açıklamalarına şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri alanında birçok proje yürütüyoruz. Ordu'nun fındık bölgesi olması nedeni ile açık arazi sayısı çok kısıtlı. Ancak var olan kısıtlı açık alanları en iyi şekilde değerlendirmek için birim alanda maksimum gelir sağlayacak ürünleri ilimiz genelinde deniyoruz. 2019 yılında ilk dikimi yaptığımız salep bitkisinin bugün hasadını gerçekleştiriyoruz. 2 üretici ile başladığımız bu projede şu an 30'un üzerinde üretici ile devam ediyor. 2021 yılında bu sayı daha da artırarak bu ürünün Ordu'da geniş kapsamlı yapılmasını ve üreticilerimize ek gelir sağlamasını hedefliyoruz. Bu kapsam da daha geçtiğimiz yıl Kasım ayı içerisinde dikimi yapılan saleplerin hasadı için Perşembe ilçesi Çandır Mahallesi'ndeyiz. Burada yapmış olduğumuz ortak dikim alanında üreticilerimiz ile hasadı gerçekleştiriyoruz. Oldukça verimli görünen saleplerin ikinci ve üçüncü yumrularını tekrar tohumlama için kullanacağız. Proje Ordu'da istediğimiz gibi gidiyor. Yine buna benzer diğer ürünlerimizde de yakın zamanda hasat yapacağız. Ayrıca diğer ürünlerde olduğu gibi bu projede de üretimi yapılan bu salepler sözleşmeli tarım modeli ile üreticilerimizden satın alarak ORTAR şirketimiz vasıtasıyla satışı ve pazarlaması gerçekleştirilecek."

Başkan Güler'e teşekkür

Ordu'da fındık harici ürünlere de destek verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten salep üreticisi Ahmet Hamdi Tandoğan, "Ordu Büyükşehir Belediyesinin başlattığı projeden 2020 yılında yararlandım. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında dikimini yaptığımız saleplerin bugün hasadını gerçekleştiriyoruz. Satış korkusu yaşamadan üretimini yaptığımız bu ürünler Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sözleşmeli tarım uygulaması ile bizlerden satın alınarak satışı gerçekleşiyor" şeklinde konuştu. - ORDU