Ordu'da salgın nedeniyle esnafa yapılacak destek için başvuru yarın başlıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iş yeri kapanan esnafa yapılacak 2 bin lira destek için başvurular yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında kapatılan sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe-salonu, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri, halı sahalar ve nargile salonlarının iş yeri sahibi esnafın, 25 Şubat Perşembe günü itibarıyla Esnaf Destek Projesi'ne başvuru yapabileceği belirtildi.

Başvurularını "www.ordu.bel.tr" internet adresi üzerinden online yapacak esnafın, başvuru sırasında sadece vergi levhası ile kendi adına açılmış banka hesap bilgilerini ibraz etmesinin yeterli olacağı aktarılan açıklamada, 8 Mart Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlayanların, Büyükşehir Belediyesinin Esnaf Destek Projesi'nden yararlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, başvurusu onaylananların desteğinin, 22 Mart'tan itibaren başvuru esnasında verdikleri hesap veya İBAN numarasına yatırılacağı ifade edildi.