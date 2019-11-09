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Son Dakika Güncel Ordu'da santralde patlama: 4 yaralı

Ordu'da santralde patlama: 4 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi Tifi Irmağı üzerinde bulunan Umut 1 Hes Santralinde meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Ordu'da santralde patlama: 4 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi Tifi Irmağı üzerinde bulunan Umut 1 Hes Santralinde meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Umut 1 Hes Elektrik Santralinde 4 işçinin çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden olurken olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Akkuş Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, "Dün elektrik santralinde bir patlama oluyor ve dört çalışan olayda yaralanıyor. Yaralılardan 2 kişi Akkuş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Ünye Devlet Hastanesine sevk edilen diğer 2 yaralılardan birisi daha sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Patlamanın olduğu sırada içeride temizlik yapılıyormuş. Tabii, tahminlerimize göre gaz sıkışması ya da temizlik olabilir. Pazartesi teknik ekiplerimiz gelecek. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını yaptı. Santral 5 yıldır ilçemizde faaliyet göstermektedir. Pazartesi günü detaylı bir çalışma olacak" dedi.

(Hamza Alp/İHA)

Akkuş, Ordu, HES, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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