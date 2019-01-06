Ordu'da Sarıkamış Şehitleri Unutulmadı

Ordu'da Sarıkamış Şehitlerini 104. yılında anmak adına düzenlenen yürüyüş programına yaklaşık bin kişilik katılım oldu.

Ordu'da Sarıkamış Şehitlerini 104. yılında anmak adına düzenlenen yürüyüş programına yaklaşık bin kişilik katılım oldu.



Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'nın komutasında bulunan Osmanlı ordusu, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri tüm Türkiye'de çeşitli programlarla anılıyor. Bu kapsamda Ordu Valiliğince düzenlenen yürüyüş etkinliğinde yaklaşık bine yakın Ordulu vatandaş katılım gösterdi. Tayfun Gürsoy Parkı'nda başlatılan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komanda ekipleri de komando yeminini ederek, şehitleri yad etti.



"O günkü insanlar, bu vatanı kurtarmak için yola çıkmışlardır"



Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, ilk olarak bütün şehitleri anarak, 1071 yılında başlayan diriliş ve kıyamın, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağışladığını hatırlattı. Vali Yavuz, "Şehitlerimizin şehit olduğu gün, onların düğün ve kavuşma günüdür. Allah ile buluşma günüdür. İşte 104 yıl önce aynı düşünce ve aynı duygularla yola çıkan ordumuz, sefere çıkmış fakat zafer nasip olmamıştır. Bizim görevimiz sefere çıkmak ama zafer mutlak suretle Allah'ındır. Eğer o gün başarılı olunsaydı, bugün başka şeyleri konuşur olurduk. Hamdolsun ki bizim tarihimizde hain yoktur. O günkü insanlar da bu vatanı kurtarmak için yola çıkmıştır" dedi.



Konuşmanın ardından katılımcılar yürüyüş etkinliğini başlattı. Etkinliğe, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

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