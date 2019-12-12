Ordu'da Sarpdere-Damarlı Karayolu Çalıştayı - Son Dakika

Ordu'nun Ulubey ilçesinde Sarpdere- Damarlı Karayolu Çalıştayı yapıldı.

Ulubey Ziraat Odası Konferans Salonu'nda yapılan çalıştaya, bazı siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Sarpdere-Damarlı Karayolu Platformu Sözcüsü Adem Çalış, yapılması istenilen yolla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Son günlerde yolun genişletilmesi ve iyileştirilmesi için yetkililerle görüşüldüğünü aktaran Çalış, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Yolun bölge halkı için önemli olduğuna değinen Çalış, kazaların aza indirilmesi için de yolda iyileşme yapılmasının önem arz ettiğini söyledi.

Ulubey Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Karaca da "Bu yol 24 mahallenin ve Gölköy ilçesinin kullandığı bir yoldur. Araç trafiğine bakıldığında Ordu-Ulubey kara yolu trafiğinden farkı yoktur. İnşallah bu çalıştay ve devamında yapacağımız çalışmalar sonucunda Sarpdere-Damarlı yolunun iyileştirilmesi işinin hayata geçirileceğine inanıyorum." dedi.

Ohtamış Mahalle Derneği Başkanı Abdülaziz Özen ise "Sarpdere-Damarlı kara yolunun 24 mahallenin yolu olmakla beraber alternatif ilçe yolları olma özelliğine sahiptir. Sarpdere yolu için şimdiye kadar hep bireysel mücadeleler verilmiştir. Bundan sonra birlikte çalışacağız, birlikte hareket edeceğiz, birlikte başaracağız." diye konuştu.