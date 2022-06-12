Ordu'da şaşırtan yağmurun kaynağı, patlayan su deposu çıktı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz akşam 3 metrekarelik alanda etkili olan sağanak görüntüleri vatandaşları şaşırttı. Küçük alanda etkili olduğu düşünülen sağanak yağışın, patlayan su deposundan kaynaklandığı öğrenildi.

Şaşırtan olay, öncesi akşam saatlerinde, Ünye ilçesinde bağlı Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde üzerinde yaklaşık 3 metrekarelik alana yağış düştüğünü zanneden vatandaşlar şaşkına döndü. Cep telefonu kameraları ile o anları kaydeden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olayın, küçük bir alanda sağanak yağış olduğu sanılırken, gerçeğin ise burada bulunan bir diş merkezinin çatı katında bulunan su deposundan kaynaklandığı öğrenildi. Özel bir diş hastanesinin çatı katında bulunan su deposunda arıza kaynaklı kaçak olduğu, buradan sızan suyun vatandaşlar tarafından küçük alanda sağanak yağış olarak algılandığı belirtildi.

"Su borusu patlayınca yağmur yağıyor sanıldı"

Buradaki diş hastanesinde çalışan Zeynep Büşra Özbaş, "Bizim çatı katındaki su borusu patlamış ve yağmur gibi yağdığı için insanlar ve biz olayı anlayamadık. Biz ilk olarak yağmur yağıyor diye düşündük, olayı sonrasında

çözdük. Olay bu şekilde çok farklı noktalara gitti. Sosyal medyada gündem oldu. Burada bulunan kişilere vana patladığını iletmişler ancak sosyal medyada görüntü farklı yayılmış" dedi.

"İnsanlar hikmet zannetti"

Diş hastanesinde görevli Merve Karayalman Aydın ise, "İnsanlar burada yağmur yağdığına inanmışlar. Akşamdan bizim de haberimiz yoktu, sabah geldiğimizde öğrendik. İnsanlar o şekilde yağış görünce hikmet sanmışlar ancak durum arızadan ibaret. Olayın bu dereceye geldiğini sosyal medyada görünce anladık ve şaşırdık.