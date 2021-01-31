Ordu'da savcının şikayetçi olduğu kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Ordu'da savcının şikayetçi olduğu kişi serbest bırakıldı

31.01.2021 00:15
Ordu'da savcının şikayetçi olduğu kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir cumhuriyet savcısının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüphelinin serbest bırakıldığı ve gözaltında tutulmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir cumhuriyet savcısının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüphelinin serbest bırakıldığı ve gözaltında tutulmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ünye Adliyesinde görevli bir cumhuriyet savcısı, ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracının cam sileceklerine zarar verildiği ve aracına not bırakıldığı şeklinde şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında notu yazdığı ve aynı sitede ikamet ettiği belirlenen S.U'nun, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

S.U, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili dün bazı basın ve sosyal medyada yer alan "Savcının yanlış parkına yazılı sitem gözaltı yaptırdı" şeklindeki haber ve paylaşımlardaki gibi şüphelinin, gözaltında tutulması, tutuklanması veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Hisarcık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da savcının şikayetçi olduğu kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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