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Ordu'da şelale buz tuttu - Son Dakika

Ordu'da şelale buz tuttu

18.01.2022 18:07
Ordu'da şelale buz tuttu

Ordu'nun Korgan ilçesinde kış ayının iyice kendisini hissettirmesiyle turizmin simgelerinden birisi olan Çiseli Şelalesi buz tuttu.

Ordu'nun Korgan ilçesinde kış ayının iyice kendisini hissettirmesiyle turizmin simgelerinden birisi olan Çiseli Şelalesi buz tuttu.

Korgan'da son zamanlarda kış ayının ortalarında hava sıcaklıklarının eksi 10 dereye kadar düşmesiyle birlikte ilçede bazı akarsular ve şelaleler buz tutmaya başladı. Göltepe Yaylası mevkisinde bulunan ve ilçenin önemli simgelerinden birisi olan Çiseli Şelalesi, yerden 15 metre yükseklikte buz tutarak dondu.

Vatandaşların uğrak yeri oldu

Turizm açısından ilçenin önemli simgesi haline gelen Çiseli Şelalesi, bazı vatandaşların uğrak yeri oldu. Birçok kişi cep telefonlarıyla donmuş şelale ile resim çekinirken, bazı vatandaşlar ise bu tutmuş ise şelaleyi inceledi.

Şelalenin ilçenin turizmine de önemli katkı sağladığını söyleyen Korgan Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İlyas Adaş, "Yeşil bir yol kenarında bulunan şelalemiz ilçemiz açısından önemli bir turizm alanına sahiptir. Bizler ailelerimizle buraya kadar gelerek bu şelalenin doyumsuz tadını çıkarıyoruz. Burası kış ortalarında yaklaşık 3-4 ay kadar ortalama buzlu kalıyor. Burası kış aylarının ortalarında eksi on dereceyi kadar bulabiliyor" dedi.

(Ümit Güngör/İHA)

Ordu'da şelale buz tuttu
Ordu'da şelale buz tuttu

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Çiseli Şelalesi, Turizm, Korgan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da şelale buz tuttu - Son Dakika


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