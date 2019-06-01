Son Dakika Haberleri: Ordu'da Selçuklu izleri taşıyan cami tamamlandı
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Ordu'da Selçuklu izleri taşıyan cami tamamlandı

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılan ve Selçuklu döneminin izlerini günümüze taşıyan 450 kişi kapasiteli Hz. Bilal Camisi tamamlandı.

Ordu'da Selçuklu izleri taşıyan cami tamamlandı, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılan ve Selçuklu döneminin izlerini günümüze taşıyan 450 kişi kapasiteli Hz. Bilal Camisi tamamlandı.
Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen caminin şadırvan, bay, bayan ve engelli tuvaletleri gibi bölümler ise hayırsever mahalle sakinlerinin katkısıyla yapılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, bin 200 metrekare alanda 220 metrekare zemin üzerine inşa edilen camide Selçuklu mimarisinin ön planda tutulduğunu belirtti.
Caminin iç cephesinde Selçuklu dönemine ait ahşap oyma sanatının gösterildiği karo tavan ve kapı, kolon kaplamaları, mihrap, minber, müezzin mahfili, merdiven, balkon, korkuluk ile ahşap pencere yapıldığını anlatan Güler, dış cephede tretuvar ve led aydınlatmanın da tamamlandığını aktardı.
Güler, şunları kaydetti:
"Cami alanına şadırvan, oturma birimleri, musalla taşı, otopark ve alanı sınırlandırmak için bahçe duvarı üzeri ferforje korkuluk yerleştirildi. Alanda taban zemin döşemesi olarak traverten plak taş ve taban tuğla kullanılarak saf düzeni oluşturuldu. Dış cephe tuğlası, üst kat merdiven ile Selçuklu mimarisine uygun taş minare de bitti. Mahalle sakinlerinin talebi ve destekleriyle başlanan projenin bundan sonraki kısmı olan çevre düzenleme çalışmaları hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."
Güler, camiye İslam'ın ilk müezzini olma şerefine ermiş Hz. Bilal'in adının verildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:48 Kaynak: AA
Altınordu, Cumhuriyet Mahallesi, Ordu, Selçuklu, Güncel
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